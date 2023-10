Grande Fratello, Kaspar Kapparoni dice la sua sulla lite tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander: le sue parole

La lite tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander è uno degli argomenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tag24’, Kaspar Kapparoni ha detto la sua in merito all’accesa discussione che le due attrici hanno avuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tag24’, Kaspar Kapparoni ha raccontato come è stato lavorare nella fiction di successo Elisa di Rivombrosa. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Cosa ha significato per me la serie? Ha significato tantissimo perché è stata una operazione che ha cambiato tante cose e mi ha dato una opportunità di farmi conoscere in un contesto differente. Era un film in costume e fino ad allora non era molto in voga quel genere.

Continuando con il suo discorso, l’attore ha poi aggiunto:

Diciamo che abbiamo aperto una strada. Inoltre è stato un tale successo che ha colto di sorpresa in molti. Da un punto di vista televisivo è stata un’operazione che ha sconvolto le gerarchie televisive. La Rai fino a quel momento non aveva avuto chissà quali lustri in termini di fiction, a mio avviso. Mediaset ha fatto capire alla Rai che si doveva dare una bella svegliata. Si è risvegliata una concorrenzialità che è stata positiva per entrambi. Quindi Elisa di Rivombrosa è stata un pilastro.

Ma non è finita qui. Nel corso dell’intervista rilasciata al noto magazine, Kaspar Kapparoni ha anche commentato la lite che Beatrice Luzzi e Jane Alexander hanno avuto all’interno della casa del Grande Fratello. In merito a ciò, l’attore ha rivelato:

Non guardo il Grande Fratello. Quindi è successa una cosa di cattivo gusto. Conosco bene Jane, so della sua professionalità, so che lei non era molto contenta di essere doppiata ma all’epoca gli attori non avevano un grande potere decisionale. Comunque Jane è bravissima. Poi vai a capire le logiche produttive che hanno portato alla decisione di doppiarla. Questa cosa che mi hai raccontato è davvero comica. Mi fa sempre ridere quando un attore scarica su un altro attore le proprie mancanze e frustrazioni. Beatrice non la conosco, avrà fatto così per far parlare di sé. Sono sicuro che Cinzia TH Torrini non sia scesa a compromessi, non è il tipo. Quindi non avrebbe mai accettato una raccomandazione per un ruolo così importante. Se l’ha presa è perché aveva voglia di prenderla.