Grande Fratello, la Polizia recapita una lettera in cui annuncia l’arresto di un concorrente: annuncio choc

Accade un fatto davvero inaspettato nel corso di un celebre programma televisivo come il Grande Fratello VIP. Dopo poco tempo dal suo ingresso nella Casa, la Polizia ha interrotto l’entusiasmo che aveva coinvolto tutti i partecipanti durante la trasmissione del reality show.

Stiamo parlando del concorrente Liam Osmani, partecipante dell’edizione albanese del Grande Fratello Vip. L’uomo è stato arrestato nonostante fossero trascorse appena 24 ore dal suo arrivo nel programma.

La gioia del suo ingresso, condivisa anche dalla nostra Heidi Baci, la 25enne concorrente del GF nostrano. Tutta l’emozione, durante la puntata, è bruscamente crollata a seguito dall’inaspettata notizia dell’arresto.

Da tipico colpo di scena, è arrivata la comunicazione dell’arresto all’interno della Casa del Grande Fratello VIP albanese attraverso l’arrivo di una busta. Ovviamente, l’azione shock della Polizia ha lasciato gli altri concorrenti del tutto sorpresi.

Le Forze Operative della Polizia di Tirana sono intervenute per procedere all’arresto. Risale al 2022 la condanna di Liam Osmani a 2 anni e 6 mesi di carcere per frode, secondo quanto dichiarato dal tribunale della Capitale albanese. Ulteriori dettagli rivelano che il concorrente del Grande Fratello VIP albanese è accusato di aver ottenuto in modo fraudolento ben 17 biglietti con destinazione Germania nel 2019, senza aver effettuato tutti i relativi pagamenti.

Il comunicato della Polizia riporta le informazioni con cui annuncia l’arresto del concorrente del reality show, nello sconcerto generale:

Le Forze Speciali hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha inviato l’ordinanza per l’esecuzione della decisione penale del 23.02.2022, che punisce questo cittadino con 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di frode. Questo cittadino, nel 2019, ha acquistato con la frode 17 biglietti turistici per la Germania, per i quali non ha effettuato i pagamenti corrispondenti.

Tutto il materiale raccolto sarà ora trasmesso alla Procura della Repubblica albanese, in particolare presso il Tribunale di Primo Grado di Tirana Questo si occuperà delle procedure necessarie. L’accaduto nel Grande Fratello VIP albanese ha già attirato l’attenzione a livello internazionale. Liam Osmani, infatti, era indagato da tempo e, di questi dettagli, non si sapeva ancora nulla.