Grande Fratello, la decisione di Marco Maddaloni dopo l’uscita dalla casa: cosa succederà ora

In rete si sta speculando sul fatto che Marco Maddaloni potrebbe decidere di non fare ritorno al Grande Fratello: a farlo capire proprio le sue azioni

Da poco è giunta la drammatica notizia della perdita del suocero di Marco Maddaloni. Il lutto, chiaramente, ha portato il judoka a lasciare la casa del Grande Fratello per stare vicino alla famiglia. Nel frattempo, ci sono molti dubbi sulla sua permanenza nella Casa, non solo per questo triste motivo.

In rete si sta speculando sul fatto che Marco Maddaloni potrebbe decidere di non fare ritorno al Grande Fratello. Questi, lo sappiamo, sono giorni difficili per il partecipante al reality show di Mediaset. Il pubblico era rimasto anche sconvolto dall’evento che improvvisamente lo ha portato via dalla Casa.

Giovedì mattina, infatti, in modo inaspettato, il judoka ha abbandonato la casa del Grande Fratello, proprio per recarsi dalla sua famiglia. Sui social e tra i concorrenti, sono emerse varie teorie e ipotesi fantasiose. Tuttavia, solo ieri è emersa la verità. Con un post sui social, Marco ha annunciato la notizia a proposito del suocero. Il pensiero commosso di Marco Maddaloni al padre della moglie Romina Giamminelli, recita:

Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo.

Molti si chiedono se Marco Maddaloni, dopo aver affrontato questo lutto con i suoi cari, tornerà al Grande Fratello. Il judoka, a questo punto, potrebbe decidere di non rientrare. Il motivo? Riguarda proprio l’uso dei social fatto proprio in questa occasione. Come abbiamo già visto, a proposito di informazioni dall’esterno, qualche settimana fa Beatrice Luzzi aveva lasciato il gioco per diversi giorni a seguito della morte del padre. L’attrice, però, non aveva mai utilizzato i suoi profili. Al contrario, Marco ha scritto un post per il suocero, andando però contro le regole.

L’utilizzo dei social, consapevole, suggerisce forse che Marco Maddaloni potrebbe aver scelto di non fare ritorno in casa. Va sottolineato che si tratta solo delle opinioni di utenti sul web. Tuttora, comunque, non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni. Sarà infatti Marco a decidere il da farsi, come è giusto che sia. Attualmente ci sono questioni più importanti (giustamente) di cui occuparsi per lui.