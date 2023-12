Grande Fratello, la strana parte del corpo dove Greta Rossetti ha fatto il botox

Greta Rossetti è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. L’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island nella casa più spiata d’Italia ha decisamente cambiato le dinamiche del reality. Nel corso delle ultime ore la gieffina si è lasciata andare ad una confessione che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso delle ultime ore il nome di Greta Rossetti sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La gieffina, chiacchierando con i suoi compagni di avventura, si è lasciata andare ad una confessione piuttosto inaspettata. Nel dettaglio, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha svelato di essere ricorsa al botox in una parte del corpo molto particolare.

Questo è quanto riportato dal settimanale ‘Novella2000’ in merito alla confessione di Greta:

In pratica Greta ha riferito di essersi fatta lo scorso anno il botox alle ascelle. Letizia, accanto a lei, le ha chiesto perché. E lei ha risposto che in pratica serve per non far uscire i liquidi, quindi per non sudare. Ma, come ha spiegato, il sudore poi esce dalle mani, infatti lei ha spesso le mani sudate.