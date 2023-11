Grande Fratello, Letizia Petris lascia il suo fidanzato e si dichiara a Paolo: “Provo qualcosa”

Nel corso delle ultime ore Letizia Petris sta facendo molto parlare di sé. Il nome della gieffina sta infatti occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via della sua decisione di dichiararsi all’inquilino Paolo Masella. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio nelle scorse ore.

Sono stati questi giorni di grande riflessione per Letizia Petris. La gieffina, dopo aver ricevuto una lettera dal suo fidanzato, ha maturato il fatto di provare qualcosa per Paolo Masella e di volersi dichiarare a lui. Questo è quanto il suo fidanzato, che la segue fuori dalla casa, le ha scritto in una lettera:

Le parole del suo fidanzato hanno mandato nel pallone la gieffina che ha commentato la lettera in questo modo:

Questa lettera sembra aver allontanato ancora di più Letizia dal suo compagno, dal momento che la gieffina ha preso la decisione di dichiararsi a Paolo Masella. Queste sono state le parole che la 24enne ha rivelato a Rosy Chin durante una conversazione:

Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c’era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare. Io adesso sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri, gli avevo già confessato tutto, ma io aspettavo a parlarne così apertamente. Quindi adesso non so come andrà. Poi non è che adesso mi vedo la famiglia con lui, casetta e cani. Però adesso so cosa voglio. Ora so cosa merito e io merito di più. L’amore che mi da Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l’ho vicino. E non è giusto per nessuno che io continui appunto ad avere il freno a mano.