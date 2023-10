Grande Fratello, l’ex compagna di Massimiliano Varrese torna sui social e rivela: “Perché ci siamo lasciati”

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Il gieffino non smette mai di far parlare di sé, soprattutto per via di alcune frasi che spesso lo mettono al centro delle polemiche. Nel corso delle ultime ore l’ex moglie dell’attore, Valentina Melis, è tornata sui social dove ha svelato un clamoroso retroscena sul suo ex marito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

In queste ore il nome di Valentina Melis, ex compagna di Massimiliano Varrese, sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. La donna è stata tirata in ballo da alcuni utenti per via di alcune frasi pronunciate dal suo ex marito finendo in questo modo nella polemica.

Per via di questa situazione, Valentina Melis è stata costretta ad intervenire sui social per rompere il silenzio e svelare la sua verità una volta per tutte. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Queste sono le ultime parole che leggerete sui miei canali riguardanti la mia vita privata con il mio ex compagno. Le ragioni che hanno determinato la nostra separazione sono private e non hanno nulla a che fare con le strumentalizzazioni avvenute recentemente. Il rispetto e la stima che ho per il padre di mia figlia è tale che son certa saprà assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

E, continuando, l’ex compagna di Massimiliano Varrese ha poi aggiunto:

Non risponderò ad accuse personali o a richieste di spiegazioni su scelte che non mi riguardano più. Confido che queste mie parole siano sufficienti per dipanare qualunque interpretazione ulteriore della realtà. Mala tempora currunt.

Dopo lo sfogo in questione, un utente ha rivolto a Valentina Melis queste parole:

Il tuo esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa.

A questo punto Valentina Melis ha risposto al suo followers in questo modo: