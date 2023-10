Massimiliano Varrese, l’ex fidanzata si sfoga sui social: “Lasciatemi in pace”

Mentre Massimiliano Varrese si trova all’interno della casa del Grande Fratello, la sua ex fidanzata Valentina Melis è finita al centro della cronaca rosa. In queste ore, la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Massimiliano Varrese è uno dei concorrenti più chiacchierati e popolari del Grande Fratello. Il celebre attore non smette mai di stupire tutti i telespettatori rendendosi continuamente protagonista di nuove chiacchiere. Questa volta, il gossip ha coinvolto anche la sua ex fidanzata, Valentina Melis, che di certo non le ha mandate a dire agli utenti del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Melis (@lamelisvalentina)

In considerazione dei comportamenti di Massimiamo all’interno della casa più spiata d’Italia, un utente ha deciso di porre questa domanda a Valentina Melis:

Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano.

La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare:

La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati.

Le parole dell’attrice hanno scatenato la curiosità dei fan i quali hanno tentato di contattarla privatamente per scoprire le ragioni che hanno portato alle separazione. Alla luce di questo, Valentina ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram chiedendo a tutti di lasciarla in pace:

Da ieri ricevo diversi commenti e messaggi pubblici e privati inopportuni. Invadenti fino a essere morbosi, del tutto fuori luogo perché connessi a una sfera personale che non può essere appannaggio di follower e pubblico.

L’eccessivo interesse degli utenti per la rottura con il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha scatenato l’ira dell’attrice la quale ha fatto un appello ben preciso: