Grande Fratello, l’ex fidanzata di Letizia Petris rivela: “Mi tradiva e mi picchiava”

In questi giorni è tornata ad occupare il centro del gossip Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando, nel corso dell’ultima puntata del reality, la gieffina ha rivelato alcuni retroscena in merito alla relazione con la sua ex compagna. Queste sono state le parole che Letizia Petris ha rivolto al padrone di casa Alfonso Signorini:

Mio padre non riusciva ad accettare quella relazione. Mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai vista con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata.

Le parole di Letizia non sono per niente piaciute alla sua ex compagna che sui social si è mostrata una vera e propria furia per quanto rivelato dalla gieffina durante l’ultima diretta del Grande Fratello. Nel dettaglio, l’ex fidanzata di Letizia ha rivelato di aver subìto dei comportamenti inaccettabili da parte della sua ex compagna. Queste sono state le sue parole:

Allora, parto dal principio. Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no. La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa, questo è vero, ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea.

E, continuando con il suo discorso, l’ex fidanzata di Letizia ha poi aggiunto: