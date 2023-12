Grande Fratello, Luca Vetrone sarà un nuovo concorrente? L’indiscrezione

Nella casa del Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore tra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa sta circolando la notizia secondo cui un nuovo concorrente potrebbe entrare presto in casa. Stiamo parlando dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Luca Vetrone.

Luca Vetrone nuovo concorrente del Grande Fratello? Come già anticipato, in questi giorni si sta parlando molto del possibile ingresso dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nella casa del Grande Fratello. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che Luca dovrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia a dicembre.

La notizia è stata resa pubblica da ‘FanPage’ che ha confermato l’ingresso dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nella casa del Grande Fratello. Queste sono state le parole del portale a riguardo:

‘Fapage.it’ può confermare che il modello ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi entrerà nella casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane. L’ingresso di Luca non è previsto per il prossimo sabato, puntata che non vedrà alcun ingresso.

E, continuando, il noto portale ha poi aggiunto che:

È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre.

Grande Fratello, Luca Vetrone e Perla Vatiero hanno avuto un flirt? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime settimane i nomi di Luca Vetrone e Perla Vatiero hanno occupato ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare infatti che i due abbiano avuto un flirt.

La notizia, mai confermata né smentita dai diretti interessati, non è mai stata commentata dai diretti interessati. L’ingresso di Luca Vetrone nella casa sarà senza ombra di dubbio un’occasione per chiarire il gossip tanto chiacchierato in queste ultime settimane.