Grande Fratello, Perla Vatiero spiazza tutti: “Aspetto il ciclo da una settimana”

L’ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha scombussolato senza ombra di dubbio gli equilibri all’interno della casa. Nel corso delle ultime ore l’ex protagonista di Temptation Island si è resa protagonista di una rivelazione che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Perla Vatiero ha un ritardo. A rendere pubblica la notizia è stata lei stessa durante una chiacchierata con Letizia Petris e Greta Rossetti. Alle frase di Letizia sul ritorno del ciclo, Perla ha risposto in questo modo:

Io lo sto aspettando da una settimana.

Grande Fratello, lo sfogo di Perla Vatiero dopo l’ingresso di Greta Rossetti

Lo scorso sabato Greta Rossetti è diventata una concorrente del Grande Fratello a tutti gli effetti. L’ingresso dell’ex tentatrice è stato un colpo al cuore per Mirko ma soprattutto per Perla, che si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Queste sono state le sue parole:

Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi.

E, continuando, Perla Vatiero ha poi aggiunto: