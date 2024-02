Grande Fratello, malore di Giuseppe Garibaldi: il fratello parla delle sue condizioni

L’ultima edizione del Grande Fratello ha vissuto e sta vivendo momenti di grande apprensione tra i fan a causa del malore che ha colpito Giuseppe Garibaldi. La situazione, nell’immediato preoccupante, ha richiesto il suo immediato trasporto in ospedale. Il fratello di Giuseppe avrebbe poco dopo espresso parole di chiarimento sulle sue condizioni.

Anche gli inquilini sono stati colti da agitazione e panico in tutta la Casa. In particolare, Rosy Chin è intervenuta prontamente, mentre la Olivieri esclamava: “Chiamate il GF”. Nello stesso frangente, Marco Maddaloni ha avuto modo di dire: “Non toccategli il cuore”. Dopo l’arrivo dell’ambulanza, i fan sono rimasti in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il malore di Garibaldi è avvenuto all’interno della Casa del Grande Fratello e in quel momento l’inquadratura si è rapidamente spostata sulla panoramica della zona bagno. L’audio dei microfoni dei concorrenti, a quel punto, era ormai spento e la diretta si è spostata sulla piscina della casa.

Si è appreso che Garibaldi è stato trasportato d’urgenza presso il Policlinico Tor Vergata per degli accertamenti. Nonostante le voci iniziali parlassero di un malessere preoccupante, fortunatamente, Garibaldi era cosciente al momento del trasporto e l’ambulanza è partita senza sirene. Si è ipotizzato al primo sguardo che il malore fosse causato da un calo di zuccheri e che fosse in osservazione per la caduta, ma nulla di grave, per fortuna.

La prima notizia sulle sue condizioni di salute è giunta poco dopo su X da Nicola Garibaldi, il fratello di Giuseppe, e successivamente repostata da altri utenti per diffondere l’aggiornamento. Nel messaggio, si legge che Nicola ringrazia tutti per i messaggi d’affetto e rassicura che Giuseppe sta bene ed è sotto osservazione.

Il concorrente del Grande Fratello è ricoverato presso l’ospedale di Tor Vergata, qui resta attentamente monitorato dal personale medico. Nelle prossime si conoscerà con maggiore precisione la motivazione del malore e le eventuali decisioni del concorrente. Intanto, il GF ha rassicurato sulle condizioni di Garibaldi in un post su X.