Grande Fratello, malore improvviso nella Casa per Giuseppe Garibaldi: cosa è successo nella notte

I concorrenti del Grande Fratello hanno vissuto momenti di grande preoccupazione durante la serata di venerdì 2 febbraio. Il terrore si sarebbe scatenato in seguito a un improvviso malore di Giuseppe Garibaldi. La situazione è diventata talmente critica che è stato necessario chiamare un’ambulanza. Le circostanze del malessere del partecipante non erano state immediatamente chiare. I soccorsi, fortunatamente, sono giunti tempestivamente e hanno trasportato il trentenne via dalla casa.

Come documentato da alcuni utenti su X, i concorrenti hanno vissuto interminabili minuti di panico in mezzo a una serata che sembrava procedere normalmente. La tranquillità della casa del Grande Fratello, infatti, è stata spezzata da questo inaspettato malore di Garibaldi.

oddio giuseppe si è sentito male no ragazzi mi sta salendo l’ansia#perletti pic.twitter.com/G1CpYw2oeg — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) February 2, 2024

La voce agitata di Anita ha spaventato gli altri inquilini, che si sono precipitati nella zona dei bagni per capire cosa stesse accadendo. Rosy Chin è corsa, mentre la Olivieri gridava di chiamare il GF, e Marco Maddaloni avrebbe detto “Non toccategli il cuore”, prima che calasse il silenzio. L’ambulanza è arrivata rapidamente, e a testimonianza di ciò ci sono anche altri video sui social, con il suono della sirena che si avvicina in sottofondo.

Non sarebbe ancora del tutto chiaro cosa sia successo a Giuseppe Garibaldi, e il Grande Fratello non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Solitamente, quando un concorrente deve lasciare la casa per motivi particolari, viene annunciato tramite un comunicato ufficiale o sui social. Sembrerebbe che Garibaldi non avesse manifestato alcun malessere nelle ore o nei giorni precedenti all’incidente.

Gli altri inquilini aspettano notizie sulle sue condizioni, e sui social compaiono messaggi di sostegno, indipendentemente dalle fazioni e tifoserie venutesi a creare durante il programma. Tutti augurano al 30enne calabrese una pronta guarigione e il ritorno a Cinecittà.

Al di là del gioco perché spesso dimentichiamo che sia solo un fottuto gioco spero che non sia nulla di grave e che Giuseppe stia bene 🙏#GrandeFratello pic.twitter.com/5HU4dTQMX4 — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) February 2, 2024

L’ultima comunicazione dalla pagina ufficiale di Giuseppe Garibaldi su Instagram (giuseppegaribaldi1993) ha rassicurato i fan del reality, scrivendo: “Sta bene, è sotto osservazione”. Dalla sera di venerdì 2 febbraio, questo malore ha scatenato il panico nella Casa del Grande Fratello ma ha tenuto moltissimi fan col fiato sospeso.