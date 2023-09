Grande Fratello, Maria Monsè una furia contro Beatrice Luzzi: “Ecco cosa mi ha fatto”

Beatrice Luzzi si prepara ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. L’attrice di Vivere sta facendo molto parlare di sé per via delle incomprensioni nate con la chef Rosy Chin. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina ha attirato l’attenzione delle pagine dei giornali di cronaca rosa per via di alcune rivelazioni fatte da Maria Monsè. Scopriamo insieme cosa è successo tra le due.

Maria Monsè una vera e propria furia contro Beatrice Luzzi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha tuonato sui social contro l’attrice e si è lasciata andare ad uno sfogo che non di è certo passato inosservato. Le parole dell’ex Vippona hanno attirato l’attenzione di tutti. Ma cosa è successo tra Maria Monsé e Beatrice Luzzi? Scopriamolo insieme.

Inizia così il lungo sfogo di Maria Monsè nei confronti della concorrente della nuova edizione del Grande Fratello:

Ho visto che al Grande Fratello è stata nominata da tanti altri concorrenti […] Adesso ho capito perché Beatrice Luzzi ieri sera e stata una delle più nominate della casa!

E, continuando, Maria Monsè ha poi aggiunto:

Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo (motivo per cui l’ho invitata a tutti i miei eventi compresa la festa di compleanno di mia figlia perla avendomi detto che ha dei figli quasi coetanei di perla) come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi!

Per poi concludere:

Ps: aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e farle il piacere di diffondere la convocazione per l’assemblea della Costa Smeralda.

Non ci resta che scoprire se Alfonso Signorini deciderà di trattare questa vicenda in diretta. Nel frattempo, i fedeli telespettatori del Grande Fratello non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli su quanto successo tra Maria Monsè e Beatrice Luzzi.