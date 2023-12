Grande Fratello, Mirko Brunetti ha un confronto con Greta: “Pensavo fossi più intelligente”

Sabato 2 dicembre è andata in onda su Canale5 la 23esima puntata del Grande Fratello. Tra i tanti fatti avvenuti, quello che ha fatto più chiacchierare è stato senza ombra di dubbio l’ingresso di Greta, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Dopo la fine della puntata, Mirko e Greta hanno avuto un confronto. Scopriamo insieme cosa è successo tra di loro.

Dopo l’ingresso di Greta Rossetti nella casa più spiata d’Italia, Mirko Brunetti si è sentito in dovere di avere un confronto con la sua ex fidanzata. Tutto è iniziato quando l’ex protagonista di Temptation Island ha rivolto a Mirko queste parole:

Tu stai tranquillo, io faccio il mio percorso, voi il vostro, non voglio mettere astio.

A questo punto è intervenuto il gieffino, rivolgendo alla sua ex fidanzata queste parole:

No, io faccio il mio percorso, lei fa il suo. Qua non è un “noi” o un “voi”. A parte che nessuno vuole mettere astio, ma poi non sei quel tipo di persona. Questo lo so, non è che non ti conosco. Poi, avremmo modo di parlare di tante cose, tanto stiamo qua, è inevitabile. Io me la vivo in maniera molto molto leggera. Non mi voglio appesantire troppo.

E, continuando con il suo discorso, Mirko ha poi aggiunto:

Magari per voi non so se sarà un po’ più difficile. Per me è difficilissimo perché vuoi o non vuoi è difficile, lo dico. Poi ti renderai conto che è difficile qua dentro. Per il resto avremo modo, tante cose mi sono dispiaciute tanto.

Dopo le parole del gieffino, è arrivata la replica di Greta la quale ha rivolto al suo ex fidanzato queste parole:

Perché non sei intelligente per niente, pensavo fossi più intelligente.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il triangolo Mirko-Perla-Greta nella casa del Grande Fratello.