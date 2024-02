Grande Fratello, Mirko Brunetti lascia la casa: Perla scoppia in lacrime

Nel corso delle ultime ore Mirko Brunetti ha lasciato la casa del Grande Fratello. La sua uscita dal reality show in onda su Canale Cinque non era programmata. Alla luce di questo, appena Perla Vatiero ha scoperto la brutta “sorpresa” è scoppiata in lacrime. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e amati della nuova edizione del Grande Fratello. Ad attirare l’attenzione del pubblico a casa sono state le dinamiche del triangolo tra lui, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Il diretto interessato è stato eliminato al televoto un mese fa.

Tuttavia, gli autori del programma avevano deciso di farlo rientrare nella casa più spiata d’Italia in qualità di ospite. Il. motivo? Trascorrere qualche giorno insieme ai suoi ex coinquilini e affrontare un chiarimento con la sua ex fidanzata Perla.

In ogni modo, di recente, l’imprenditore ha abbandonato la casa a sorpresa. Si tratta di una decisione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Pertanto, Mirko non ha avuto la possibilità di salutare nessuno, inclusa la sua ex fidanzata. Inutile dire che, quando Perla è venuta a conoscenza della sua assenza, non ha potuto trattenere le lacrime.

Mirko Brunetti scrive una lettera prima di abbandonare il Grande Fratello

Nel dettaglio, la gieffina si è recata nel tugurio per trascorrere un po’ di tempo con il suo ex fidanzato ma non ha trovato nessuno. Attualmente non siamo a conoscenza del motivo che ha spinto gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini a prendere una scelta così drastica. Non è tutto. Prima di andare via, sembra che Mirko abbia scritto una lettera e, nel tentativo di farlo, è apparso in lacrime. Le stesse lacrime che ha versato anche Perla Vatiero quando ha scoperto che il suo ex fidanzato era andato via dalla casa del Grande Fratello.