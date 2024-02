Grande Fratello, Mirko Brunetti pronto a rientrare ma solo per alcuni giorni

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno di Mirko Brunetti nella Casa come ospite nel prossimo episodio. Andrà in onda mercoledì 14 febbraio il rientro per pochi giorni, proprio per un’occasione particolare.

Dopo un colloquio avuto con Perla Vatiero, pensierosa dopo l’ultimo incontro con l’ex fidanzato, il conduttore del Grande Fratello ha svelato la sorpresa:

Mercoledì è San Valentino e potevamo avere un San Valentino senza Mirko che rientra e starà tre o quattro giorni? Finalmente avranno modo di guardarsi e parlarsi senza orologio.

San Valentino non sarà lo stesso per la grande famiglia del Grande Fratello. L’annuncio di Alfonso Signorini è stato accolto dagli applausi scroscianti del pubblico in studio. Mirko Brunetti, quindi, rientrerà nella casa avendo la possibilità di fermarsi e ricostruire il rapporto per qualche giorno. La sorpresa permetterà a lui e a Perla di trascorrere San Valentino insieme. Chissà se riusciranno a risolvere definitivamente le loro questioni.

Tuttavia, Perla non è ancora al corrente di questa notizia. Con il ritorno di Mirko Brunetti, il reality show quindi ottiene due appuntamenti nella settimana. Infatti, Grande Fratello, dopo l’appuntamento di lunedì in onda su ‘Canale 5’ tornerà anche il mercoledì a partire dal 14 febbraio.

Quando Alfonso Signorini ha voluto chiedere a Perla Vatiero dei suoi sentimenti in questo momento, lei ha rivelato:

In questa settimana ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta. Se torniamo insieme, non lo facciamo solo per frequentarci; dobbiamo vedere se riusciamo ad andare oltre quello che abbiamo vissuto. Non faccio il fidanzamento, se va bene, vuol dire che è lui l’uomo della mia vita, ma non posso darmi questa risposta. Dobbiamo viverci fuori.

La puntata del Grande Fratello del 12 febbraio racconta, però, di un reality show sempre più logoro che si sta spingendo sempre più nella ricerca di consensi. Questa settimana il programma ha dovuto fare i conti anche con il Festival di Sanremo appena concluso, e per questo ha sortito un pesante crollo degli ascolti.

La storia d’amore tra Perla e Mirko, però, sta, generando una certa stanchezza. Questo ritornello dell’amore e non-amore tra i due protagonisti persiste. “Io non voglio andare via”, afferma Perla. Intanto, il rientro di Mirko rischia di trasformarsi in un ingresso di notizie dall’esterno della Casa.