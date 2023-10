Grande Fratello, Mirko Brunetti pronto ad entrare nella casa: ecco qual è stata la reazione dell’ex Greta

Nel corso delle ultime ore il nome di Mirko Brunetti è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che l’ex protagonista di Temptation Island sia pronto a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Mirko Brunetti nuovo concorrente del Grande Fratello? In questi ultimi giorni gli esperti di gossip hanno rivelato i nomi dei presunti nuovi concorrenti che a partire dal prossimo lunedì potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra i tanti nomi rivelati, ce n’è stato uno che di certo non è passato inosservato: quello di Mirko Brunetti.

Nonostante l’insistenza della notizia, il rumor non è stato ancora confermato né smentito dal diretto interessato. Tuttavia, un indizio che potrebbe confermare l’ingresso dell’ex protagonista di Temptation Island nella casa del Grande Fratello arriva direttamente dall’ex fidanzata Greta.

L’ex tentatrice non ha confermato direttamente la notizia ma si è limitata a condividere un’Instagram Story che ritrae una faccina choc. Al momento non sappiamo a cosa si riferisce Greta, ma per molti l’Instagram Story è rivolta all’imminente ingresso di Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello.

