Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono lasciati? Le parole di lei non lascerebbero alcun dubbio

In queste ultime ore sta facendo molto chiacchierare il gossip esploso tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, ex protagonisti di Temptation Island. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la coppia stia vivendo un periodo di crisi in seguito all’incontro tra Mirko e Perla ad un evento della Fashion Week di Milano.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti in crisi? Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio di sì. Tutto è iniziato quando Mirko e Perla si sono incontrati in un evento organizzato in occasione della Fashion Week di Milano. In seguito al gossip esploso sul suo conto, Mirko Brunetti precisato che lui e Perla si sono incontrati all’evento in maniera del tutto casuale.

Queste sono state le parole che l’ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato sulla sua pagina Instagram:

Ragazzi eccomi. Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*** e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip e non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere.

E, continuando con il suo discorso, Mirko Brunetti ha poi aggiunto:

Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con EX ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo. Comunque, ancora una volta, mi sento di potere andare a testa alta. Apro e chiudo parentesi, la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e per comodo

Temptation Island, Greta Rossetti risponde a Mirko Brunetti: “Mi ha riempita di bugie”

In seguito alle parole rilasciate da Mirko Brunetti su Instagram, non è tardata ad arrivare la risposta di Greta. L’ex tentatrice di Temptation Island si è mostrata una vera e propria furia e si è scagliata duramente contro il suo fidanzato. Questo è quanto rivelato da Greta in merito a questa vicenda: