Grande Fratello, momenti di dura tensione dopo la finale: lite tra un ex concorrente e un altro noto personaggio, paura tra la folla

Durante la serata della finale del Grande Fratello, Josh Rossetti, il fratello di Greta, è sembrato completamente fuori controllo nei confronti di Massimiliano Varrese. Dai video emersi, si vede come sia scoppiato il caos tra i due con una reazione davvero scioccante che ha sconvolto in molti sui social.

Grazie ai video pubblicati, specie su X, si può notare il ragazzo sfogare la sua rabbia contro l’auto di Varrese, con calci e pugni, tanto che è stato necessario l’intervento della sicurezza. Sembrava abbastanza difficile calmarlo.

Tutto si può dire tranne che l a notte della finale del Grande Fratello non sia stata movimentata anche fuori dagli studi. Il televoto è stato estremamente combattuto tra due grandi protagoniste di questa edizione 2024.

Subito dopo la conclusione della trasmissione, sembra che Josh Rossetti, fratello di Greta, abbia avuto un momento di grande nervosismo e si sia scagliato contro un’auto, presumibilmente occupata da Massimiliano Varrese, eliminato al primo televoto insieme a Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Su social media si trovano i video che mostrano, impietosamente, l’accaduto. Josh che colpisce un muro prima di dirigere la sua furia verso l’auto.

Nel video, diverse persone cercano di calmarlo, tra cui la sua fidanzata Monia La Ferrera. Tutti sembrano tentare di fermarlo. Cosa ha scatenato questa reazione durante la finale del Grande Fratello? A fare chiarezza è intervenuto un ex concorrente durante una diretta su Instagram, Stefano Miele.

Secondo quanto raccontato da alcune ragazze presenti, Josh Rossetti era furioso per qualcosa che coinvolgeva Massimiliano Varrese e sembrava intenzionato ad affrontarlo. Stefano Miele ha poi rivelato durante la diretta su Instagram di aver parlato con Monia La Ferrera una volta tornato in hotel e lei ha rivelato che “Massimiliano ha cominciato ad applaudire” per lei.

Massimiliano Varrese avrebbe scoperto la relazione tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti e avrebbe applaudito sarcasticamente alla sua ex fiamma. Massimiliano avrebbe dunque iniziato ad applaudire Monia, dicendo ‘brava, brava, brava’, e questo ha scatenato l’ira di Josh. Adesso sarebbe il momento di risolvere tutto con delle scuse reciproche.