Il mondo dello spettacolo britannico è sotto shock: Nikki Grahame, ex concorrente del Grande Fratello inglese si è spenta a 38 anni. Sui vari profili social del reality è comparsa una foto dell’ex concorrente con una didascalia commovente:

Nikki Grahame era una coinquilina molto amata e una pezzo importante della famiglia del Grande Fratello. Siamo scioccati e rattristati da questa terribile notizia e il nostro pensiero va alla sua famiglia. Per chiunque soffra di disturbi alimentari, è disponibile assistenza da @beatedsupport

L’avventura di Nikki Graham al Grande Fratello

Nikki Grahame ha partecipato alla settima edizione del reality inglese. Uno dei suoi compagni di avventura, Pete Bennett, ha detto di aver “perso un membro della famiglia”. Pete Bennett, che era nel Grande Fratello 7 con lei nell’edizione del 2006, ha detto di essere letteralmente “sventrato” dal dolore, aggiungendo: “Abbiamo perso un vero personaggio. La nostra serie non sarebbe stata la stessa senza di lei”. Grahame e Bennett ebbero una breve relazione, ma la loro storia d’amore finì un mese dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello e rimasero buoni amici.

Successivamente, a Nikki Grahame è stata affidata la conduzione di un suo programma, la Principessa Nikki. La giovane ha vinto un National Television Award per la concorrente televisiva più popolare e ha pubblicato due libri, le autobiografie Dying To Be Thin e Fragile.

L’ex concorrente del GF britannico soffriva di anoressia da tantissimi anni. I suoi amici avevano fatto anche una raccolta fondi per aiutarla a ricoverarsi in una clinica specializzata e curare il suo disturbo alimentare. La loro raccolta fondi online è arrivata a quasi £ 69.000. Purtroppo, però, non è bastato. La giovane si è spenta il 9 aprile 2021, dopo una lunga battaglia contro l’anoressia.

Nei suoi libri, Grahame ha descritto in dettaglio come ha sviluppato l’anoressia mentre era ancora un’adolescente e ha lottato con la condizione per tutta la vita, trascorrendo del tempo in ospedale in diverse occasioni.