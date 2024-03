Grande Fratello, paura per una concorrente: vomita e sviene continuamente

Paura al Grande Fratello, perché una concorrente avrebbe dei problemi di salute che destano preoccupazione alla produzione e anche agli altri coinquilini della casa di Cinecittà. Perla Vatiero sta male: secondo quanto riportato, infatti, la giovane ragazza vomiterebbe e sverrebbe di continuo. A raccontare questo retroscena sarebbe stata una sua compagna di avventura al reality show.

Nelle ultime puntate la concorrente ha avuto uno scontro con Mirko Brunetti, che è stato davvero molto forte. Inoltre, la giovane partecipante al reality show di Mediaset avrebbe avuto in seguito accese discussioni con gli altri coinquilini della casa di Cinecittà.

Perla al Grande Fratello sarebbe in crisi. Non sta passando assolutamente un bel periodo. Anzi, lei stessa parla di un vero e proprio incubo dal quale non sembra esserci via d’uscita. A questo tumulto emozionale si aggiungerebbero anche le sue precarie condizioni di salute.

Secondo quanto raccontato da una sua compagna di trasmissione, infatti, Perla non sta bene. “Vomita e sviene” di continuo. La produzione non ha fatto sapere niente e c’è chi pensa che si tratti di un’esagerazione, perché altrimenti gli autori sarebbero intervenuti.

Se davvero la giovane ragazza avesse manifestato questi sintomi, più e più volte, il personale medico sarebbe prontamente intervenuto, come è accaduto in passato con altri concorrenti. Perché nessuno fa niente se davvero lei vomita e sviene di continuo?

Perla Vatiero sta male davvero o è solo un’esagerazione degli altri concorrenti?

La preoccupazione è venuta fuori durante la lite tra Perla e Federica. Beatrice Luzzi, infatti, è dovuta intervenire per placare Federico: “Fede non sta bene dai, ti presto basta, non vedi che sta male? Basta, ne parli domani. Adesso lei deve riposarsi”. Fede, se sei davvero buono è il momento di dimostrarslo. Lasciala stare, non sta bene ed è molto stanca. Sta distrutta, dai, poi sente che parla di lei, ma basta adesso. Lasciala in pace.

In seguito, Rosy Chin in giardino ha detto di aver visto Perla vomitare e svenire. “Fede si deve regolare, soprattutto se vedi che questa ragazza da giorni sta male, vomita e sviene ovunque”. Avrà esagerato? O c’è qualcosa di vero?