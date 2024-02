Isola dei Famosi 2024, Beatrice Luzzi come opinionista? L’indiscrezione

Vladimir Luxuria sta iniziando a pensare alla sua Isola dei Famosi 2024 e, a quanto si apprende, vorrebbe tanto avere Beatrice Luzzi. Non come concorrente, ma come opinionista in studio

Vladimir Luxuria sarebbe al lavoro per preparare la nuova edizione del suo reality show. E all’Isola dei Famosi 2024 vedrebbe bene Beatrice Luzzi. L’ex concorrente del Grande Fratello, però, non dovrebbe partecipare come naufraga al programma televisivo. La conduttrice la vorrebbe tanto avere in studio come possibile opinionista. O almeno, questo è quello che riferiscono i rumors che circolano nelle ultime ore.

Tra non molto tempo inizierà, infatti, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria sarà al timone della barca di naufraghi che si contenderanno la vittoria finale. La conduttrice deve però formare la sua squadra.

Si ipotizza che al suo fianco in studio possano esserci, come opinionisti, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Alvin, ex inviato dall’isola. La nuova inviata sul posto, invece, dovrebbe essere Elenoire Casalegno.

Dopo l’addio di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria si trova a dover mandare avanti il reality show di Canale 5. Si sa già che il cast sarà misto, proprio come al Grande Fratello, con naufraghi famosi e persone comuni, fianco a fianco nel tentativo di “sopravvivere” sull’isola.

Non si conosce, ovviamente, l’identità di nessun concorrente. E forse avremo notizie un po’ più certe nelle prossime settimane. I rumors che circolano da qualche tempo, però, riguardano un’altra possibile opinionista.

All’Isola Famosi 2024 Beatrice Luzzi come opinionista per Vladimir Luxuria?

Secondo quanto si apprende Vladimir Luxuria si sarebbe informata sulla possibile disponibilità di Beatrice Luzzi, molto amata sui social e reduce dall’esperienza al Grande Fratello. Si tratta solo di indiscrezioni, al momento.

Niente di certo, dunque. Di sicuro vorrà godersi un po’ la famiglia quando terminerà il GF, dopo essere uscita dalla casa per motivi personali. Beatrice Luzzi ha perso il papà mentre era dentro la casa.