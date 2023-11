Grande Fratello, Perla Vatiero racconta il dramma choc: “È morta così piccola”

Al Grande Fratello, Perla Vatiero si è resa protagonista di una dichiarazione choc. L’ex tentatrice di Temptation Island ha raccontato di aver vissuto un dramma in passato che ha coinvolto tutta la sua famiglia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A distanza di qualche giorno dal suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia, Perla Vatiero sta iniziando ad ambientarsi. Gradualmente, l’influencer sta stringendo rapporti con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello con i quali condivide confidenze intime e personali.

Oltre a sostenere numerosi confronti con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, l’influencer sta instaurando legami più profondi con alcune delle sue coinquiline. Pertanto, di recente, l’ex tentatrice di Temptation Island ha condiviso una drammatica storia del suo passato con Fiordaliso

Nel dettaglio, Perla ha raccontato che a soli sette mesi di vita, ha perso la sua gemellina. Probabilmente si tratta di un racconto che i suoi genitori gli hanno svelato solo crescendo, come lei stessa ha spiegato:

Io tante cose le ho scoperte quando ero fidanzata con Mirko, non mi hanno mai raccontato tutto. Io quando ero piccola avevo il desiderio di essere gemella. Mi veniva da pensare a lei, come se fosse un senso di protezione. È come se io vivessi per due, mi sento così a volte.