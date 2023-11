Grande Fratello, Rosy Chin rischia la squalifica? Sul web è polemica

Nel corso delle ultime ore Rosy Chin è finita al centro delle polemiche sui social. Numerosi fan del Grande Fratello hanno chiesto la squalifica per la celebre concorrente. Il motivo di questa richiesta estrema? Scopriamolo insieme!

Senza alcuna ombra di dubbio, Rosy Chin è una delle concorrenti più popolari e chiacchierate del Grande Fratello. Di recente, la cuoca si è resa protagonista di un gossip per via di alcune dichiarazioni inaspettate a cui lei stessa si è lasciata andare.

Mentre era impegnata in una conversazione con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella, la gieffina ha sfogato la sua rabbia contro alcuni concorrenti ma senza fare i loro nomi. Nel dettaglio, la cuoca ha manifestato la sua ira contro chi è maleducato e contro tutte quelle persone che non sono in grado di utilizzare una buona comunicazione.

Le parole offensive di Rosy Chin

Rosy non si riferiva a nessuno in particolare ma ha voluto dire la propria opinione in merito ad alcuni atteggiamenti intollerabili che si sviluppano all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole:

Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di c** e mong**, perché io ho modo di parlare, alcuni no.

Lo sfogo della Chin ha sollevato numerose polemiche in rete. Infatti, numerosi sono stati gli utenti che hanno criticato la cuoca per aver utilizzato in televisive termini offensivi. Alcuni telespettatori hanno addirittura fatto un appello alla regia del programma per chiedere una squalifica immediata. Invece, qualcun altro ha ricordato anche l’episodio di Anita Olivieri commentando sui social: