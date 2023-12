Grande Fratello, Sara Ricci rivela: “Non sono davvero così, nella casa ho recitato”

Ospite di Verissimo, Sara Ricci ha ripercorso la sua avventura vissuta all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex attrice di Vivere ha rivelato come ha preso l’eliminazione da parte del pubblico, svelando anche una serie di retroscena che hanno spiazzato tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel salotto di Verissimo Sara Ricci ha rivelato di non essere come si è mostrata nella casa del Grande Fratello ma di aver recitato un ruolo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Era tutto un gioco, non sono così diva e capricciosa. Non ho recitato completamente, qualcosa di mio c’era, ma devo dire che Alfonso ha saputo interpretare bene queste mie fobie”, spiega a proposito del timore di rovinare la sua immagine. “Vincere? Quello no, non me l’aspettavo.