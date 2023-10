Grande Fratello, scatta il primo bacio nella casa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Qualche ora fa nella casa più spiata d’Italia si è verificato qualcosa che sta facendo molto chiacchierare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, è scattato il primo bacio tra due inquilini, ovvero tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi i quali non avevano nascosto di mostrare un interesse reciproco. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono scambiati il primo bacio di questa edizione del Grande Fratello. In queste settimane i due inquilini della casa più spiata d’Italia hanno avuto la possibilità di instaurare un rapporto speciale che nelle ultime ore ha portato ad un bacio.

Manco due orette da casa torno e trovo Beatrice Luzzi che ha baciato Garibaldi lei quest’anno ha deciso di prendersi tutto proprio tutto #GrandeFratello pic.twitter.com/XVt2Poaart — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) October 7, 2023

C’è da dire che Beatrice e Giuseppe non hanno mai nascosto di provare un’attrazione l’uno per l’altra. Nella giornata di sabato 7 ottobre, mentre Beatrice si trovava nella vasca da bagno, è scattato il bacio con Giuseppe Garibaldi. Inutile dire che la notizia sta facendo chiacchierare non solo i giornali di cronaca rosa ma anche i concorrenti della casa del Grande Fratello.

Al bacio tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi è stato Massimiliano Varrese che ha commentato la vicenda con queste parole:

Sono rimasto così!

In seguito è intervenuto Ciro che si è congratulato con Beatrice in questo modo:

Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu.

A questo punto è intervenuta la diretta interessata che ha risposto ai concorrenti rivolgendo loro queste parole:

E non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è? Assurdo però, ci avete spiato?

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà in diretta questa vicenda tanto chiacchierata.