Grande Fratello, Massimiliano Varrese manda su tutte le furie il web: la battuta contro Beatrice Luzzi fa discutere

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore l’inquilino della casa più spiata d’Italia sta facendo molto parlare di sé per via di alcune parole che hanno mandato su tutte le furie il web. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

L’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda è stata a dir poco movimentata. Ancora una volta la maggior parte degli inquilini della casa si sono schierati contro Beatrice Luzzi la quale, però, è stata considerata dal pubblico come la concorrente preferita. Nonostante le acque si siano un po’ calmate, c’è ancora qualcuno che inveisce contro l’attrice di Vivere. Tra questi c’è sicuramente Massimiliano Varrese.

Max su Bea:” Hai visto come si è ringaluzzita?

…infatti gli ho detto a Beppe ‘sacrificati così usciamo da questa situazione’…è l’unica via per uscire fuori dall’acidità”.

Il primo misogīno è andato, ora tocca a lui.#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/6nS90An7Vm — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) October 6, 2023

Come già anticipato, in queste ultime ore l’attore ha mandato su tutte le furie il web per via di una battuta nei confronti di Beatrice Luzzi che non è passata inosservata. Queste sono state le parole che l’inquilino ha speso nei confronti della sua nemica:

Hai visto come si è ringalluzzita?

Per molti Massimiliano ha pronunciato queste parole in riferimento alla simpatia che sta nascendo tra l’attrice e l’inquilino Giuseppe Garibaldi. Ma, continuando con il suo discorso, Massimiliano Varrese ha poi aggiunto che:

Infatti gli ho detto a Beppe ‘sacrificati così usciamo da questa situazione’. Guarda che è l’unica via per uscire fuori dall’acidità.

Come già anticipato, le parole dell’attore hanno mandato su tutte le furie il web.

Sono stati molti, infatti, coloro che si sono schierati contro Massimiliano Varrese accusandolo di non aver avuto rispetto nei confronti di Beatrice Luzzi. Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se Alfonso Signorini andrà in fondo a quanto successo.