Grande Fratello, scoppiano le prime incomprensioni tra Beatrice Luzzi e un’altra inquilina: cosa è successo

Nonostante sia iniziata da pochi giorni, la nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto parlare di sé non solo per i vari gossip in cui sono stati coinvolti i vari concorrenti ma anche per le prime dinamiche che si stanno creando. Nel corso delle ultime nella casa più spiata d’Italia c’è stata un’incomprensione tra Beatrice Luzzi e un’altra inquilina. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochissimi giorni e già in casa iniziano a comparire i primi malumori tra i concorrenti. Nel dettaglio, l’attrice Beatrice Luzzi si è resa protagonista di una leggera discussione nei confronti di Rosy Chin. L’attrice di Vivere non si è mostrata d’accordo sul fatto che gli inquilini, qualora abbiano fame, non devono fare altro che chiedere a Rosy.

il modo in cui beatrice già la odia e non fa nulla per indorare la pillola, mi ammazza la schiettezza con cui le ha detto tutto ciò che pensa su di lei pic.twitter.com/1Uk2wBdWX2 — Paola. (@Iperborea_) September 14, 2023

Queste sono state le parole di Beatrice Luzzi a riguardo:

C’è questo aspetto non di sudditanza ma una se deve mangiare te lo deve chiedere, per cui riflettici un attimo. Per me va benissimo, non me ne frega niente, però è strano.

A queso punto Rosy Chin ha risposto alle parole dell’attrice in questo modo:

È vero me lo devi chiedere: “Rosy io ho fame”.

Beatrice Luzzi non ha tardato a far arrivare la sua risposta e si è rivolta alla chef con queste parole:

Mi hanno chiesto di fare delle riflessioni e ho detto di no perché avevo molta fame. Mi hanno chiamata per fare delle riflessioni e io ho detto di non riuscirci perché sono affamata. Io ho capito tutto, però fai un passetto indietro. Ho capito che è il tuo elemento e ti dobbiamo chiedere se vogliamo mangiare però non è un accordo decodificato.

Alle parole dell’attrice Rosy Chin ha risposto così: