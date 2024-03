Grande Fratello, spunta il nome del secondo finalista dopo Beatrice Luzzi

Manca poco ormai alla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello e ieri sera, precisamente giovedì 7 marzo, è andata in onda una nuova puntata. Tra le tante cose successe in puntata, non è di certo passato inosservato il momento in cui il padrone di casa Alfonso Signorini ha eletto il secondo finalista. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nella casa del Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai. Come già anticipato, ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality dove è successo di tutto e di più. Grecia Colmenares è stata costretta ad abbandonare la casa; la gieffina ha infatti avuto la peggio sugli altri nominati della settimana. Ma le sorprese non sono finite qui.

Oltre all’eliminazione, ieri sera sono stati eletti anche i 4 possibili finalisti di questa lunga edizione del reality. Stiamo parlando di concorrenti ‘veterani’, ovvero dei gieffini entrati a settembre; loro sono Paolo Masella, Letizia Petris, Rosy Chin o Anita Olivieri. Tutto si è verificato nella sala superled, dove i concorrenti hanno dovuto pescare dei piramidali. Chi ha trovato il fondo nero è stato costretto ad impedire agli altri inquilini di avere la possibilità di diventare finalisti.

Dunque, il nome del secondo finalista si nasconde tra questi: Paolo Masella, Letizia Petris, Rosy Chin o Anita Olivieri. Come già anticipato, si tratta di veri e proprio veterani e nel corso delle ultime ore circola chi tra loro potrebbe garantirsi la finale insieme a Beatrice Luzzi. Il nome che circola, infatti, è quello di Rosy Chin.

Secondo alcuni sondaggi, infatti, la chef avrebbe la meglio rispetto a tutti gli altri gieffini. Al momento si tratta solamente di ipotesi; non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire chi sarà il secondo finalista ufficiale del reality.