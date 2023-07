Grande Fratello, svelato il nuovo logo ufficiale del reality

Il Grande Fratello si prepara a tornare in onda su Canale 5 a partire dall’11 settembre. Al timone del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini mentre sembra ormai certa la notizia secondo cui Cesara Buonamici rivestirà il ruolo di unica opinionista. Inoltre, nel corso delle ultime ore è stato rivelato il nuovo logo del reality.

Grandi novità in arrivo al Grande Fratello. Come già rivelato da Pier Silvio Berlusconi, quest’anno il reality toglierà la dicitura ‘Vip’ in quanto in casa entreranno sia personaggi famosi sia personaggi comuni. Dal momento che i cambiamenti adottati dal reality sono tanti, si è pensato anche di cambiare il logo del programma, reso pubblicato qualche ora fa.

Grande Fratello, le parole di Pier Silvio Berlusconi sul reality

In occasione di un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi si è espresso in merito al nuovo Grande Fratello e alla linea che ha deciso di adottare quest’anno. Queste sono state le parole dell’amministratore delegato Mediaset a riguardo:

Non si può fingere di non vedere cosa gradisce il nostro pubblico. Non ascoltare i telespettatori significa non essere connessi al mondo reale. Però si torna alle storie senza i termini nip e vip. Cosa penso dei reality? Sono certamente una parte importante della televisione commerciale ed è inutile negarlo. Detto questo però serve avere la misura delle cose e controllare bene i limiti da non superare.

E, continuando, Pier Silvio Berlusconi ha poi proseguito il suo discorso con queste parole: