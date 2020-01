Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis rischia la squalifica Grande Fratello Vip 2020, dopo l'espulsione di Salvo Veneziano, anche Elisa De Panicis rischia la squalifica; ecco il motivo

Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis rischia la squalifica per alcune frasi ritenute eccessivamente volgari. L’influencer era stata tirata in ballo da Salvo Veneziano che aveva parlato di lei usando parole forti e offensive. Per questo motivo l’ex gieffino era stato espulso dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Stavolta, però, a sbagliare con le parole è stata proprio lei, Elisa De Panicis. Ecco cos’è successo.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, è partita con tante polemiche. A finire nella bufera, stavolta, è stata l’influencer Elisa De Panicis. La ragazza stava girando alcune scene insieme a un altro concorrente, Aristide Manlati. Fingendo di essere ubriaca, Elisa De Panicis ha detto: “Non mi scop*** bene, se vuoi ti faccio un papiro per capire come si usa”.

Parole decisamente forti e inappropriate che potrebbero avere delle ripercussioni sulla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Gli autori, infatti, hanno preso nota di quanto accaduto e starebbero valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti della modella.

Dopo quello che aveva detto Salvo Veneziano su di lei, il suo team che l’aiuta a gestire i suoi profili social aveva pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Ecco cosa avevano scritto:

“La violenza su una donna non è mai giustificata, nemmeno se è violenza verbale… parlare in quel modo è assolutamente vergognoso e chi vi ride appresso non ha altrettanto rispetto. Siamo nel 2020 e non è giustificabile un linguaggio del genere.

Gli autori del @grandefratellotv hanno preso i dovuti provvedimenti, sperando che @salvovenezianoofficial abbia la possibilità di spiegarsi e magari… chiedere scusa, del resto sbagliare è umano!

Noi del team di Elisa condanniamo fortemente ogni forma di violenza. Infatti una delle regole del reality è proprio questa: la capacità di convivere assieme a persone che possono avere abitudini, modo di fare e culture diverse.

Speriamo che questo possa essere un esempio anche per tutti coloro che seguono il #gfvip e si rivedono nei personaggi che vi fanno parte. Tutti noi dobbiamo essere un esempio positivo. #teamElisa”.

Adesso dopo che Salvo Veneziano è stato espulso per averla offesa, anche Elisa De Panicis ha dimostrato di non saper tenere a bada le parole.