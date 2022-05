Grande Fratello Vip 7 sta pian piano prendendo forma in vista del suo inizio programmato per le prime settimane di settembre. Alfonso Signorini insieme a tutta la produzione si è già messo in moto per scegliere chi avrà la possibilità di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Per ora nonostante le tantissime indiscrezioni non si ha la conferma di chi saranno i gieffini scelti. Mentre questo lato del reality rimane con un grandissimo punto interrogativo, sembra essere confermato l’addio alle due opinioniste precedenti.

Sonia Bruganelli come aveva già accennato precedentemente, non ha più intenzione di prendere parte al reality nelle vesti di opinionista. Stando alle sue parole infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di tornare al suo lavoro dietro le quinte, curando diversi e importanti programmi firmati Canale 5.

Nella giornata di ieri però, Dagospia avrebbe lanciato una nuova e succulenta indiscrezione anche nei confronti Adriana Volpe. Quest’ultima sarebbe stata fatta fuori dal cast nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7, puntando inaspettatamente a due altre opinioniste schiette e dirette.

Sembrerebbe che Alfonso Signorini stia valutando la possibilità di prendere al suo fianco due donne dal carattere diretto e molto pungente. I due nomi che nelle ultime ore sono venuti fuori hanno lasciato gli utenti social e i telespettatori molto sorpresi e perplessi.

Grande Fratello Vip 7: le due possibili nuove opinioniste

I cambiamenti che Alfonso Signorini e l’intero programma del GF Vip sta apportando sono davvero tanti. Per ora però, non c’è niente di confermato se non l’allontanamento volontario da parte di Sonia Bruganelli che, aveva già precedentemente annunciato.

Nelle ultime ore però, Giuseppe Candela all’interno del portale Dagospia avrebbe confermato anche l’abbandono da parte di Adriana Volpe. Nel sito diretto da Roberto D’Agostino infatti, Alfonso sarebbe determinato ad alzare il livello del programma e degli stessi opinionisti.

Stando alle ultime e recenti indiscrezioni sono emersi già due nomi che potrebbero sostituire Adriana e Sonia nelle vesti di opinioniste. Entrambe in più occasioni e nel corso della loro carriera si sono dimostrate volti pungenti, dirette ma soprattutto senza peli sulla lingua.

Stiamo parlando di Antonella Elia e Alba Parietti che, sarebbero in lizza per affiancare il noto conduttore di Canale 5 nella nuova e settima edizione del Grande Fratello Vip.