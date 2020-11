Non c’è dubio, nella storia del Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio è stato tra i concorrenti più amati. Per questo, lo showman è pronto a tornare. Dopo la conferma da parte di Alfonso Signorini, ora è lui ad ufficializzare il ritorno.

Il siciliano è perfettamente adatto al ruolo di inquilino della casa più spiata d’Italia. I più attenti ricorderanno di quante attenzione e gag ha regalato nelle scorse edizioni.

Cristiano Malgioglio si è dunque raccontato al settimanale di Alfonso Signorini, Chi, spiegando da dov’è nato il bisogno di tornare nella casa.

Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini e anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus: la casa del GF Vip per me è la protezione assoluta.

Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo

Il cantante siciliano non poteva non esprimere anche il suo parere in merito ai concorrenti già presenti nella casa. Quindi, ecco cosa ne pensa dei suoi futuri coinquilini

Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo.

Non è chiaro quando Malgioglio entrerà nella casa, anche perché, sembra che siano attesi anche altri concorrenti tra cui Andrea Iannone. Alfonso Signorini ha già spiegato che ci saranno ingressi anche sotto il periodo natalizio. Che sia proprio Cristiano il regalo di Natale per gli inquilini? Staremo a vedere!