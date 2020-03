Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini cambia un’altra volta studio Nuovo cambio di studio per il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, spostato da Roma a Milano, ora cambia nuovamente location.

Sono in arrivo altre disposizioni per il reality show del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini: dopo lo switch Roma-Milano a causa dell’emergenza Covid19, si parla di un ulteriore cambio di studio per condurre il programma.

Il Grande Fratello Vip viene trasmesso dallo studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese , il medesimo studio da cui va in onda CR4-La Repubblica delle donne, Fuori dal coro e Dritto e Rovescio. Il programma di Mario Giordano ha subìto un cambio di location: da Roma dove è andato in onda sino ad un mese fa, si è trasferito in terra meneghina. Fuori dal coro invece è stato protagonista di uno slittamento dal martedì al mercoledì scompaginando nuovamente i piani precedenti.

Il Tvblog ha riportato un cambio di studio per il reality show più seguito in Italia il Grande Fratello Vip. Infatti l’ultima puntata del Grande Fratello Vip verrà trasmessa da un’altra location. L’emittente Mediaset ha fatto non pochi cambi di scalette, location etc tutto in funzione dell’emergenza Coronavirus. Alfonso Signorini, da prima opinionista ed ora conduttore del Grande Fratello Vip, condurrà quindi il programma nella ‘casa’ di Quarto Grado.

Il Grande Fratello Vip oltre al cambio di location ha subìto anche un altra inversione di marcia: la fine del programma è stata anticipata all’8 aprile come alcune indiscrezioni avevano ventilato. Ora è giunta la comunicazione ufficiale da parte dello stesso reality show. Tutti i concorrenti sono stati messi a conoscenza della chiusura anticipata del reality e sono stati poi chiamati in ordine prima le donne e poi gli uomini, nel confessionale.

Nessuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip poteva prevedere la scelta presa dall’azienda e non immaginava che la finale andasse in onda l’8 aprile. “Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto allora”, così si espressa Paola di Benedetto, una delle concorrenti del programma.