Grande Fratello Vip, Antonella Elia inseguita da Sossio Aruta cade e batte la testa Momenti di paura al Grande Fratello Vip, la concorrente Antonella Elia, inseguita da Sossio Aruta nella casa, cade e batte la testa

All’interno della casa del Grande Fratello Vip si sono vissuti momenti di paura. La concorrente del programma Antonella Elia, durante uno dei vari scherzi faceti del calciatore Sossio Aruta, cade per terra e batte la testa mentre Sossio Aruta la inseguiva per lanciarle un gavettone.

All’interno della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, succede veramente di tutto. Nel corso delle varie edizioni del programma più volte è capitato che i concorrenti si facessero vicendevolmente degli scherzi. Questa volta i protagonisti sono stati Antonella Elia e Sossio Aruta.

Ma di cosa si è trattato questa volta? i due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, stavano semplicemente giocando. Sossio Aruta ha iniziato ad inseguire Antonella Elia per vendicarsi di quanto commesso da Antonella Elia nei suoi confronti. La showgirl infatti aveva precedentemente colpito il calciatore con un secchio di farina e formaggio mentre prendeva il sole. Ma come?

Sossio Aruta ha preso un secchio d’acqua della sauna e l’ha lanciato contro Antonella Elia ma non avendola colpita abbastanza è corso verso la piscina per rincarare la dose e riempire quindi di nuovo il secchio. Antonella Elia ha capito le intenzioni del concorrente ed ha quindi subito pensato di correre dentro casa pensando di essere al sicuro. Ma si era sbagliata. Sossio Aruta infatti ha iniziato a rincorrerla per tutta la casa e giunti all’altezza della cucina le ha rovesciato il secchio di acqua addosso.

Chiaramente con il lancio del secchio, l’acqua è finita anche per terra e così entrambi i giocherelloni sono scivolati. Sossio Aruta si è alzato quasi subito mentre Antonella Elia cadendo ha battuto la testa ed è rimasta a terra per un po’ dolorante. Dopo essersi rialzata è stata visitata da un medico all’interno della casa e non ha dovuto fare esami di accertamento. Antonella Elia ha anche tranquillizzato Sossio Aruta dicendo che non è stata colpa sua. Tutto è bene quel che finisce bene.