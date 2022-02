Barù all’interno del Grande Fratello Vip continua a stupire i telespettatori per via del rapporto speciale instaurato con Jessica. La principessa Selassié ormai da diversi mesi ha confessato il suo grande interesse nei confronti del gieffino, convinta che anche lui provi un sentimento speciale verso di lei.

Tra i due infatti, sembra esserci molto di più di una semplice amicizia ma nella giornata di ieri è proprio Barù a rivelare ciò che realmente pensa di Jessica. Moltissimi telespettatori stanno aspettando il bacio tanto atteso tra i due che sembra non arrivare mai.

La loro speciale amicizia nata quasi per gioco non riesce a decollare per via della grande indecisione di Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha più volte ribadito la sua intenzione di non voler nessuna storia seria all’interno del Grande Fratello Vip.

Nonostante le sue affermazioni, nel corso delle ultime settimane i due gieffini si sono sempre mostrati molto complici, vicini ma in particolar modo attratti l’uno dall’altra. La doccia fredda però, è arrivata proprio nella giornata di ieri quando, Barù ha svelato a Soleil Sorge la verità in merito al suo rapporto con Jessica.

Grande Fratello Vip, Barù rifiuta Jessica

Durante una chiacchierata con Soleil Sorge, Barù ha confessato il sentimento di amicizia che nutre per Jessica e che non si trasformerà mai in nient’altro. Una vera e propria doccia fredda per i telespettatori che avrebbero voluto vedere sbocciare un nuovo amore all’interno della casa del GF Vip.

Il gieffino ha così rivelato alla sua cara amica di non provare niente nei confronti di Jessica e per questo non ha mai deciso di baciarla. Lui stesso ha affermato: “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei”.

“Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute”.

“Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. […] Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito!” termina Barù durante la sua chiacchierata con Soleil.