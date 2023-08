Grande Fratello Vip, concorrente bocciata da Pier Silvio: di chi si tratta

Manca sempre meno al via della nuova edizione del Grande Fratello che quest’anno sveste i panni di Vip e tornerà in versione mista, ovvero sia con concorrenti famosi sia concorrenti meno famosi.

Pier Silvio Berlusconi però è stato molto chiaro su cosa si intende per personaggi famosi: addio a influencer, modelli, persone molto note sui social ma che di fatto hanno poco da raccontare.

Fonte: web

Spazio invece a chi realmente si può definire vip oltre a personaggi sconosciuti con storie interessanti da raccontare. Sono in corso ancora i provini in giro per tutta Italia alla ricerca dei personaggi non famosi ma anche i vip si stanno proponendo alla ricerca di un posto nella casa che garantisca loro visibilità.

Nei giorni scorsi erano arrivati alcuni nomi esclusi ed oggi ne abbiamo un altro che sarebbe stato escluso direttamente per scelta dell’azienda.

A raccontare lo scoop l’esperta di gossip Deianira Marzano che sui social ha fatto il nome di Sara Croce, ex bonas di Avanti un altro che sarebbe stata esclusa dalla casa per chiara volontà di Pier Silvio.

“Pare che lei abbia fatto il provino del GF Vip, ma sia stata rispedita al mittente viste le nuove linee guida” – ha scritto Deianira.

Una circostanza confermata anche da un utente che ha risposto commentando: “Confermo che alla Croce avevano garantito il reality, ma l’editore l’ha bocciata”.

La diretta interessata non ha ovviamente commentato la notizia ma se vera confermerebbe la linea tracciata dall’azienda.

Un Grande Fratello che negli ultimi anni ha assunto sempre di più la nomea di programma trash perdendo sempre più appeal. Quest’anno il tentativo è di ripulirlo riportandolo ai vecchi fasti di un tempo con storie belle da raccontare e comportamenti corretti in casa. Vedremo quindi chi saranno i concorrenti vip di questa edizione.