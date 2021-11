Il Grande Fratello VIP è giunto ormai al suo secondo mese di messa in onda, totalizzando già 17 puntate messe in onda e una buona percentuale di share. Quindi perché non prolungarlo ancora?

Se dopo due mesi la situazione in casa sembra stabile e equilibrata, prestissimo entreranno nuovi concorrenti che avranno modo di farsi conoscere. Molto probabilmente vedremo Valeria Marini e Maria Monsé di nuovo nella casa.

A confermare quindi il prolungamento di questa edizione è stato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri che ha diffuso un comunicato stampa.

GFVip sarà in onda fino a marzo 2022. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia.

Già lo scorso anno l’edizione è durata più del previsto, ma ora Mediaset intende battere un nuovo record. Il comunicato stampa prosegue:

Il reality show prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset si conferma anche quest’anno uno dei prodotti più amati e seguiti dai telespettatori: gli appuntamenti del lunedì e del venerdì in prime time si aggiudicano sempre la serata sul pubblico attivo dei 15-64enni con una share media del 19.7%. Il live di Mediaset Extra (con le telecamere accese 24 ore su 24) nel totale giornata ha una share dell’1.2% (con un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione, dove la media era dello 0.9%)”.

I concorrenti ancora non sono al corrente della situazione e come per gli altri anni, probabilmente, potranno scegliere se abbandonare la casa senza penali. Chi mollerà il colpo prima del dovuto?