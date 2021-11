Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguito dal pubblico italiano. A distanza di qualche settimana dal suo debutto, il programma condotto da Alfonso Signorini proseguirà fino a marzo 2022. Tuttavia nel corso dell’edizione ci saranno nuovi concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme di chi si potrebbe trattare.

Così come dichiarato qualche giorno fa dalla pagina Instagram ufficiale del programma, la sesta edizione del Grande Fratello Vip terminerà nel mese di marzo 2022. Nel frattempo, Gabrielle Parpiglia ha rivelato i nomi dei possibili concorrente che prenderanno parte al reality show.

Stando alle informazioni diffuse da Gabriele Parpiglia a Casa Chi e riportate da Bicy, alcuni presunti nuovi Vip che faranno il loro ingresso nella casa sono: Antonella Fiordelisi, Divino Otelma e Adelaide De Martino, la sorella del celebre ballerino Stefano De Martino.

La sorella dell’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe già dovuta entrare nella casa più spiata d’Italia. Tuttavia, a causa di motivi sconosciuti, la trattativa è saltata. Queste sono state le dichiarazioni del giornalista:

C’è un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare ed era lì lì per entrare, poi è saltata. Lei è la sorella di Stefano De Martino. Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Non credo per motivi economici. Ora però che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi.