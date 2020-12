Al Grande Fratello Vip confronti e scontri sono all’ordine del giorno. Ovviamente, anche in questo caso la protagonista del diverbio è Elisabetta Gregoraci. Stavolta i malcontenti sono nati con Adua Del Vesco. Le due hanno continuato nelle ultime ore a inveirsi contro, dopo aver passato tutta la giornata di ieri a insultarsi e attaccarsi.

Eppure la loro era un’amicizia così bella e forte: cosa è successo perché entrassero in un così forte contrasto? Probabilmente, anche le due si sono poste la stessa domanda, e hanno deciso di provare a parlare pacificamente per arrivare ad un punto della situazione. Tra le due litiganti, a fare il primo passo è EliGreg, che evidentemente era esausta del clima di perenne tensione che si respirava nella casa del Grande Fratello Vip. La giovane attrice e l’ex moglie di Flavio Briatore hanno deciso di parlare da sole e capire i motivi del loro allontanamento. Elisabetta ha cercato di elencare all’attrice cosa l’abbia spinta a comportarsi in certi modi:

“Ti ho vista passare del tempo con tutti, tranne che con me e ci sono rimasta male”.

Adua non sembra accettare la giustificazione della Gregoraci, anzi, ribatte fermamente: “Ma io posso dire la stessa cosa, ieri sera ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai detto di no, questa mattina ti ho dato il buongiorno e non mi hai nemmeno salutata”. Proprio scambiandosi queste parole le due amiche si sono accorte che tutto quell’astio immotivato era nato per un semplice (ma grosso) malinteso. EliGreg ha esternato tutto il suo affetto per la Del Vesco, dicendole:

“Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia”.

Adua però continua ad essere sulla difensiva, e cerca di spiegare i suoi comportamenti: “Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male. Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire”. Sicuramente nominare Dayane Mello è stato un grave errore da parte di Adua.

Infatti, non appena pronunciato quel nome, la Gregoraci perde di nuovo le staffe. “Non mi parlare di Dayane perché dice sono cavolate, ha sempre detto cattiverie su di me, e so che tu sei un’altra persona” dice. La Del Vesco stava per replicare, ma Elisabetta evidentemente non voleva più discutere. La badessa ha buttato le braccia al collo della sua amica, spegnendo ogni aggressività e ristabilendo la pace.