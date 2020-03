Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa inferocita con i coinquilini: “ipocriti, siete degli ipocriti” Fernanda Lessa, nella casa del Grande fratello Vip, inizia la giornata del 16 marzo con un diavolo per capello e dice ai suoi coinquilini: "ipocriti"

Per la serie: Fernanda Lessa contro tutto il Grande Fratello Vip, continuano i problemi all’interno della casa. La giornata del 16 marzo, infatti, è iniziato con un bel litigio tra Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto. La modella brasiliana, però, non intende cedere e così continua a inveire inferocita contro i suoi inquilini dicendo loro: “Siete tutti degli ipocriti“.

La situazione, per un’oretta, sembrava essersi calmata, ma Fernanda Lessa è tornata sull’onda. Sempre nel corso della mattinata del 16 marzo, mentre Fernanda Lessa si preparava nel camerino insieme a Antonella Elia, è venuta a conoscenza di un “veglione” che le ragazze stavano organizzando nella camera da letto.

Ricordiamo che poche ore prima Fernanda Lessa aveva attaccato Paola Di Benedetto per aver fatto casino in camera durante la notte precedente. Sosteneva, infatti, di aver avuto per tutta la notte un gran mal di denti e che questi rumori l’abbiano tenuta sveglia durante la notte.

Dopo aver saputo dei programmi per la serata successiva, Fernanda Lessa ha perso il controllo. Ritenendo questi gesti come una forte mancanza di rispetto, ha iniziato a buttare fango sui suoi coinquilini dicendo queste parole:

“Andate a pregare per gente sconosciuta, ma non avete rispetto per me che sto male. Siete tutti degl ipocriti“.

Sempre Fabio Testi, il moderatore della casa, le si avvicina e la placa facendole una carezza sulla pancia, nemmeno le risponde. La donna pare apprezzare il gesto, che però lì rimane.

Infatti, queste parole sono abbastanza gravi, se si riflette bene. Fernanda lessa ha attaccato i concorrenti che si sono riuniti per pregare per le vittime del coronavirus, che sta attanagliando l’Italia intera. Un gesto bello e significativo, seguito poi da belle parole rivolte a tutti gli operatori sanitari, medici ed infermieri, che in questi giorni stanno assistendo i malati e a tutti i ricercatori che stanno cercando una cura valida a questo problema.

Fernanda Lessa, che sappiamo non è di religione cattolica cristiana, può tranquillamente non capire il gesto, ma ciò non le consente di criticarlo, poichè è l’unico modo per poter esprimere la vicinanza dei partecipanti al popolo italiano.