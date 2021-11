La fine della puntata del Grande Fratello VIP di lunedì 15 novembre è stata piuttosto burrascosa. Alfonso Signorini si è fatto uscire una frase di troppo in particolare su un tema delicato come l’aborto.

Oggi, tutti i giornali e i social hanno riportato la notizia e si è scatenato un vero e proprio polverone mediatico. In particolare, in una conversazione con Giucas Casella, il conduttore avrebbe pronunciato la seguente frase: “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, tra l’altro. Anche quello dei cani non ci piace“.

Solo in tarda serata, Alfonso Signorini avrebbe rotto il silenzio inneggiando alla libertà di pensiero e, tra le righe, ribadendo la sua posizione in merito all’aborto in Italia.

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero” – ha scritto il conduttore – “Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro.”

A rompere il silenzio è stata anche la società produttrice del reality show. La Banijay, società di produzione che ha inglobato la Endemol Shine Italy, come riporta Novella 2000, ha pubblicato un comunicato stampa prendendo le distanze dal conduttore:

Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione.

In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili.

Quel che resta da capire è che ne sarà del futuro del conduttore. Sarà ancora alle redini del reality?