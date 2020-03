Grande Fratello Vip, Gessica Notaro si scaglia contro la trasmissione: “Non giustifichiamo la violenza” Gessica Notaro, uno dei volti italiani che combattono la violenza sulle donne, si è scagliata contro il Grande Fratello Vip e sui litigi avvenuti nella casa

Le critiche al Grande Fratello Vip non si fermano. Ad essere portatrice di una bella polemica, questa volta, è Gessica Notaro, uno dei volti più conosciuti nella lotta contro la violenza sulle donne. La giovane ha criticato la trasmissione e, a tal proposito, dice: “non giustifichiamo la violenza”, riferendosi a degli eventi accaduti nella casa.

Dopo la litigata tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, nella quale le due donne sono anche venute alle mani, le critiche sul web si sono scatenate. Gessica Notaro è stata interpellata su questa situazione e, per rispondere alle domande dei suoi followers, la ragazza si scaglia contro la trasmissione. Da anni la ragazza, emblema della lotta contro la violenza, soprattutto nei confronti delle donne, combatte per aiutare quante più persone possibili a stare lontane da situazioni pericolose e a superare momenti traumatici. Per questo motivo, la lite la indigna molto.

Così, in un video Instagram, la ragazza dice il suo punto di vista:

“Faccio questo video per le numerose segnalazioni che ho ricevuto e mi è stato chiesto di prendere una posizione – ha esordito Gessica- Lo farò perché abbiamo assistito a scene bruttissime tra le donne, e questo mi fa ancora più tristezza. Ho avuto diverse occasione per parlare, ma sono rimasta in silenzio. Questa volta non lo farò perché nel momento in cui è una donna a dire ad un’altra donna “le faccio lo scalpo e appendo la testa al muro”, la cosa mi indispettisce ancora di più. Se fosse stato un uomo sarebbe andato fuori subito, nel momento in cui è una donna a pronunciare queste parole e non succede nulla, tutte le campagne che io e tanti altri facciamo per difendere i diritti delle donne perdono decisamente di credibilità. Per il lavoro che svolgo tutto l’anno avrei bisogno anche del buon esempio da parte chi fa televisione. Capisco la difficoltà di gestire le emozioni e capisco anche i trascorsi di vita allucinanti, come quelli vissuti da Antonella Elia, però questo non è un buon motivo per superare la soglia della mancanza di rispetto. Altrimenti io per prima, come tante altre persone, saremmo autorizzati ad andare in giro a prendere a parole la gente […] Spero che vengano presi provvedimenti”.

Durante la diretta del 25 marzo, inoltre, Alfonso Signorini ha ripreso le due donne, dicendo loro che litigare ed avere atteggiamenti del genere per dei biscotti è qualcosa di ignobile. Dopo di queste parole, però, non sono stati presi effettivamente dei provvedimenti.