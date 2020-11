Quest’anno i concorrenti del Grande Fratello Vip, non sanno proprio dare un peso alle parole. Dopo la squalifica di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini ora potrebbe toccare alla new entry Selvaggia Roma. Il motivo? Una frase a dir poco spiacevoli che offende le persone affette da sindrome di Down.

A richiedere a gran voce la squalifica di Selvaggia Roma è l’associazione CoorDown, Coordinamento nazionale Associazione delle persone con Sindrome di Down.

La donna ha usato la parola “mongoloide” con intento offensivo e fuori contesto. La frase completa era rivolta a Pierpaolo Pretelli, ha esclamato: “Non mi fare nemmeno passare come mongoloide”.

La richiesta dell’associazione CoorDown arriva con un post su Twitter. L’appello anche dal sito è chiaro:

Le parole sono importanti e il linguaggio è la base della nostra cultura ed è da qui che bisogna partire, è necessario coltivare un linguaggio corretto e rispettoso soprattutto tra i giovani, nelle scuole, in famiglia, nei contesti lavorativi, come urgenteè innescare un circolo virtuoso che getti le basi di una cultura di accoglienza e di rispetto che parta dal linguaggio e ponga le fondamenta per una società più civile e inclusiva.

Non smetteremo mai di denunciare il linguaggio violento e l’ignoranza in TV, è necessario condannare ogni episodio. Non ci bastano le scuse come accaduto in passato, questa volta chiediamo l’espulsione della concorrente, così come è avvenuto per chi ha bestemmiato e chi ha usato la n-word. La discriminazione e il linguaggio violento contro le persone con disabilità hanno la stessa gravità della discriminazione razziale o della blasfemia.

La decisione finale aspetterà ovviamente alla produzione del Grande Fratello VIP. Questa sera, con la consueta diretta, Alfonso Signorini dovrebbe e potrebbe riprendere la nuova concorrente e farle quantomeno capire la gravità delle sue dichiarazioni.

La Roma è entrata da meno di una settimana e ha già creato grossi scompigli alle dinamiche del programma. Arriverà alla prossima puntata?