Nuovo provvedimento per i concorrenti del Grande Fratello VIP. Questa edizione sta dando davvero molti problemi agli autori che, per tenere a bada i ragazzi, deve continuamente tagliare il budget. Quest’anno, purtroppo, non è le prima volta che si arriva a togliere i soldi.

Per primo è successo dopo il freeze non rispettato di Francesca Cipriani. La ragazza quando ha visto il fidanzato non ha resistito ed è corsa verso di lui, nonostante il fermo della regia. Questo è costato caro a tutti i concorrenti.

Anche questa settimana, concorrenti devono fare i conti con un drastico taglio. Questa volta ad andarci di mezzo sono tutti i vipponi che si ostinano a fumare troppo e soprattutto in zone non consentite.

Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale? A ben 340 €! Però, considerati i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il Grande Fratello ha deciso che il budget sarà di 280 €.

Le polemiche non sono mancate ma anche questa volta i concorrenti devono accettare le regole. Non molto tempo fa arrivò un’altra busta nera che ha ripreso i ragazzi per aver indossato gli occhiali da sole all’interno della casa. Al tempo il problema erano stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.