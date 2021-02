Bomba sul Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: ecco perché Carlotta Dell’Isola potrebbe arrivare in finale

Carlotta Dell'Isola sarebbe destinata ad arrivare alla finale del Grande Fratello Vip, ma non per volere del pubblico

Carlotta Dell’Isola potrebbe approdare alla finale del Grande Fratello Vip poiché raccomandata. A sganciare la bomba è Sofia Calesso, altra ex protagonista di Temptation Island. La partecipante del docu-reality di Canale 5 ha affermato che la gieffina romana sarebbe “protetta dall’alto”, con ogni probabilità da Alessia Marcuzzi.

Le rivelazioni di Sofia Calesso su Carlotta Dell’Isola

I telespettatori ricorderanno Sofia Calesso, colei che si imbatté nel “chi è Sofia?” di Antonella Elia. Adesso la donna ha scelto di concedere rivelazioni davvero importanti sul programma, che mette alla prova la fedeltà e l’amore delle coppie.

Conoscenze influenti

Avendo preso parte a Temptation Island – ha dichiarato Sofia a Meteoweek -, conosce i termini di un contratto da tutte accettato. Loro hanno fatto la versione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da lì in avanti avrebbero ottenuto un po’ più di libertà, mentre le “concorrenti” della edizione di Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza fissata al 1° gennaio.

Visto che Carlotta Dell’Isola è entrata prima al GF Vip, la Calesso si domanda come sia possibile, in quanto loro non potevano manco sostenere un provino o sponsorizzare. Per contratto – ha aggiunto – Carlotta non dovrebbe manco esserci nella Casa più spiata dagli italiani, a meno che non abbia avuto delle conoscenze talmente influenti da spiegare qualsiasi cosa.

Spinta da chi

Francesco Facchinetti che le ha fatto da agenzia, Alessia Marcuzzi che la conosceva ancor prima della parentesi televisiva. Non solo lo aveva anticipato, ma – ha continuato Sofia Calesso – la stessa Carlotta se lo è involontariamente fatto uscire di bocca al Grande Fratello.

Carlotta Dell’Isola fino in fondo

Un’altra voce – ha poi riportato sempre la Calesso – è che la Dell’Isola doveva entrare nella loro edizione di Temptation Island, ma, essendoci due vip, l’hanno spostata in quella di Alessia Marcuzzi in modo da poter poi arrivare a due puntate al Maurizio Costanzo Show e quindi al GF. Inoltre, “qualcuno” le ha spifferato che probabilmente Carlotta andrà in finale.