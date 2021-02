Grande Fratello Vip in differita, che gaffe su Rosalinda: ecco cos’è successo

Da pochi giorni il Grande Fratello Vip non va più in onda in diretta. In occasione dell’ultima settimana nella casa, la produzione ha avviato un esperimento mandando di fatto in onda immagini in ritardo di qualche minuto. Un modo per allinearsi a già come fanno negli altri Grandi Fratello nel resto del mondo e per consentire un maggior controllo sugli episodi spiacevoli che possono accadere in casa come bestemmie, liti e frasi fuori luogo.

Ma a pochi giorni dall’esperimento non sono mancate le prime gaffe. Come reso noto dal popolo della rete sempre molto attento sugli avvenimenti del programma, lo scorso giorno Rosalinda Cannavò è apparsa nello stesso momento in due luoghi diversi.

In primis stavano andando in onda le immagini di Rosalinda intenta in cucina a lavare i piatti. Ma quando un instante dopo l’inquadratura si è spostata verso il tavolo la stessa Rosalinda è apparsa comodamente seduta con gli stessi abiti che indossava poco prima in cucina.

Siccome dubitiamo che Rosalinda goda del dono della bilocazione, tra i due momenti, deve esserci stato un taglio che la regia non ha fatto in tempo a nascondere per rendere la fluida la pseudo diretta. E così è andata in onda la gaffe duramente criticata dai fan del programma che stanno protestando per la scelta di non mandare più in diretta le immagini dalla casa.

Grande Fratello Vip, fan arrabbiati per la scelta

La bellezza del Grande Fratello sta proprio nell’imprevedibilità della vita nella Casa, nelle reazioni dei concorrenti e nelle frasi che loro stessi si lasciano sfuggire prima di tornare a ricordare di essere ripresi. Aggiungere un filtro toglie naturalezze al reality show e toglie allo spettatore il gusto di vedere con i propri occhi tutto quello che accade nella Casa, senza che sia chi lavora dietro le quinte del reality a decidere cosa trasmettere e cosa no.