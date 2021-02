Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: “Lo fanno apposta per tenerci sulle spine”

Rosalinda Cannavò si espone sul biglietto di ritorno. La quinta edizione del Grande Fratello Vip è partita con la novità. In buona sostanza, tutti i concorrenti eliminati dal reality show condotto da Alfonso Signorini avevano la possibilità di rientrare in gioco, affidandosi totalmente alla fortuna. Difatti, solamente uno di loro poteva beneficiare di tale privilegio. Ma che ne è stato? Da diverse settimane nessuno ne parla più in studio.

Rosalinda Cannavò: confronto coi co-inquilini

Nel mentre, i concorrenti del GF Vip si sono confrontati proprio sulla faccenda, non nascondendo di essere preoccupati che il celebre biglietto possa essere finito in mano di qualche squalificato o ritirato.

Sospetti su Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci

Proprio in tal senso Rosalinda Cannavò ha esternato sospetti su Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, sostenendo di credere che se tale possibilità la avessero avuta loro non l’avrebbero certamente sfruttata, poiché hanno optato per il ritiro.

A quel punto ha preso parola Stefania Orlando, lì seduta accanto. La presentatrice e showgirl si è chiesta se gli autori li avrebbero avvisati, laddove questo biglietto di ritorno fosse finito nelle mani di qualche partecipante ritirato o squalificato.

Silenzio per restare sulle spine

Ma Rosalinda Cannavò sembra avere le idee chiare in tal senso, affermando di essere sicura che gli autori terrebbero la bocca cucita così da tenerli sulle spine. Il fine, a detta dell’attrice di fiction italiane (precedentemente nota col nome d’arte di Adua Del Vesco) ed ex “fidanzata” di Gabriel Garko, è di non lasciarli tranquilli.

Rosalinda Cannavò accetterebbe il pass

Dopodiché Stefania Orlando ha domandato a Rosalinda Cannavò se lo userebbe laddove lo trovasse, una volta appresa la notizia di essere stata eliminata. E la giovane interprete ha risposto affermativamente, anche perché la finale è ormai alle porte. Non è, invece, dello stesso avviso Stefania, la quale ha asserito di essere disposta ad accettare di buon grado l’esito del televoto.