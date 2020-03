Grande Fratello Vip: iniziano le preparazioni della finalissima per decretare il “leader della casa” Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano le preparazioni per la finalissima del torneo che decreterà il "leader della casa": Sossio Aruta vs Antonio Zequila

Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano le preparazioni per il torneo che decreterà il vincitore del titolo di “leader della casa“. La partita vedrà due squadre sfidarsi per ottenere l’ambito titolo in questo piccolo evento che vuol essere anche un party che coinvolge tutti i partecipanti. Tutto viene preparato alla perfezione dai concorrenti.

È tutto pronto per la gara che si svolgerà questa mattina, prima di pranzo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A sfidarsi ci saranno due squadre: una capeggiata da Sossio Aruta e un’altra, invece, capeggiata da Antonio Zequila. Il premio di questa Champions League amatoriale è il titolo di “leader ella casa”. Tutti all’interno della casa hanno un ruolo in questo evento: dalla tifoseria alla presentazione.

Per quanto riguarda la presentatrice, all’inizio il ruolo era di Adriana Volpe che ha però lasciato la casa in anticipo, a causa di un problema familiare molto serio. Per questo motivo, il ruolo di presentatrice è passato in mano a Licia Nunez, la quale, insieme a Paolo Ciavarro e a Patrick Ray Pugliese, è impegnata nella stesura di un testo da leggere per la presentazione dell’evento. Ogni giocatore verrà presentato con un titolo simpatico inventato da Patrick Pugliese e gli altri ragazzi, per esempio, Antonio Zequila sarà un famosissimo giocatore del Real Madrid. Come capo della tifoseria della squadra di Sossio Aruta vediamo Antonella Elia, mentre per la squadra di Antonio Zequila c’è Paola Di Benedetto.

Inoltre, quasi tutti sono impegnati nel cantare delle canzoni durante l’evento, in particolare Teresanna Pugliese ha accettato di cantare a cappella. Stessa proposta era stata fatta ad Antonella Elia, ma la donna ha deciso di rifiutare il ruolo poichè dice di vergognarsi a cantare da sola in pubblico. L’arbitro della partita sarà Aristide Malnati. È inoltre previsto anche di cantare tutti insieme l’inno d’Italia, prima dell’inizio della partita. Insomma, non resta che seguire l’evento che, secondo i calcoli, dovrà essere messo in scena prima dell’ora di pranzo.