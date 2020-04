View this post on Instagram

L’Amore secondo Jean Paul Malfatti è il più potente antidoto contro l'odio. Ciononostante diceva che purtroppo, si è dimostrato quasi sempre inefficace nel caso di pazienti cronici affetti da omofobia, razzismo, sessismo e altre malattie del genere. Non vanno insultati con atteggiamenti accusatori, gli ignoranti. È semmai l’ignoranza, nell’accezione etimologica del termine, ciò contro cui bisogna lottare. Le persone non sono la malattia, ma il veicolo attraverso cui si propaga, e l’unico modo per far crescere queste persone è dargli modo di “conoscere”, non accusandoli, perché utilizzare gli stessi mezzi delle persone che accusano, screditando, non ci porterà lontano da loro, bensì a percorrere le stesse strade. Se vogliamo cambiare un paradigma e far sì che questo mondo vada ben oltre dei banali stereotipi, dobbiamo essere migliori. . . #omofobia #lgbt #lgbtitalia #againstviolence #noviolence #noomofobia #loveislove #LiciaNunez #GFVip #GrandeFratelloVip #LiciaCrew @grandefratellotv